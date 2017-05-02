На севере Волгограда маршрутка столкнулась с автобусом

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, в Тракторозаводском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса большой вместимости.

Авария произошла в 11:52 на перекрёстке пр. Ленина и Дегтярёва недалеко от ВолгГТУ .

- Номера автобуса и маршрутки я разглядеть не смогла, - поделилась с корреспондентом очевидец аварии Полина Д. - Сильное лобовое столкновение. Скорее всего маршрутчик не справился с управлением и не успел вывернуть со встречного движения.

По словам волгоградки, скорая прибыла на место происшествия минут через семь.

- От маршрутки пошел небольшой дым. Она загорелась и её общими усилиями потушили. Пострадали четыре человека, их уже доставили в больницу, - рассказала Полина.

Сейчас на месте ДТП работают дорожные полицейские. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Анна Павлова

ФОТО: Полина Додонова, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"