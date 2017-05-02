Бухгалтер муниципального учреждения незаконно завышала себе зарплату

Главный бухгалтер муниципального предприятия Барабанова Елена обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, с января по март 2017 года Барабанова незаконно завышала размер своей заработной платы при направлении платежных поручений в ПАО «Сбербанк России».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Ольховского района, таким образом женщине удалось получить 30 тысяч рублей.

Теперь главному бухгалтеру за свою аферу грозит до 6 лет тюремного заключения.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»