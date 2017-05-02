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Под Волгоградом автомобиль с похищенными овцами улетел в кювет Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.05.2017 13:11

Под Волгоградом автомобиль с похищенными овцами улетел в кювет

Двое 40-летних мужчин похитили четыре овцы с фермы, погрузили их в "шестерку" и пытались уйти от преследования.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 1 мая в 00:45 в полицию обратилась владелица фермерского хозяйства, расположенного в одном из хуторов Быковского района. Заявительница сообщила, что несколько часов назад к загону для скота подъехали двое неизвестных мужчин, избили сторожа, похитили четыре овцы, и погрузив их в автомобиль "ВАЗ-21063", скрылись.

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение злоумышленников. При попытке скрыться от преследования, похитители овец на отечественной легковушке съехали в кювет, после чего их задержали полицейские. Грабителями оказались двое 40-летних мужчин - житель Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области.

Подозреваемые в содеянном сознались и пояснили, что похитили овец, чтобы продать.

Похищенный скот вернули законной владелице, а в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Анна Павлова
ФОТО: ФОТО: Globallookpress

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