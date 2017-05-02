В Волгограде под суд идут организаторы подпольного алкозавода

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении членов преступной группы, производившей фальсифицированную алкогольную продукцию.

По версии следствия, с мая по декабрь 2015 года местные жители Владимир Зуб, Алим Хугаев, Умербек Тиллаев, Азизбек Нурметов, Хурсанд Хонназарова и Гайрад Якубов производили в складских помещениях Городищенского района контрафактную водку, коньяк и виски.

На все бутылки с суррогатным алкоголем преступники наклеивали поддельные акцизные марки и этикетки элитных брендов, после чего продавали их в отдаленных регионах страны.

В декабре 2015 года преступников удалось вычислить и задержать. Тогда в ходе обыска на предприятии полицейские совместно с коллегами из УФСБ изъяли около 400 тысяч бутылок суррогата.

Позже эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятый алкоголь являлся опасным для жизни и здоровья потребителей.

Теперь судьбу бутлегеров будет решать Городищенский районный суд.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области