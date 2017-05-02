

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, при попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию исправительной колонии № 9 сотрудники учреждения задержали двух мужчин. Ими оказались жители Волгограда и города Петров Вал Камышинского района.

В ходе досмотра личных вещей сотрудники колонии обнаружили и изъяли 12 свертков, в которых находилось 35 сотовых телефонов 5 зарядных устройств к ним, 300 грамм пищевых дрожжей и бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, также они заплатят крупный денежный штраф.

Сейчас оперативные сотрудники УФСИН выясняют, кому из осужденных предназначались запрещенные предметы.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области