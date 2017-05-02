Очередной жертвой мошенников стала 41-летняя работница магазина по продаже продуктов здорового питания в Центральном районе города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в Управлении МВД России по Волгограду, продавец перевела 21 500 рублей на банковскую карту мошенника.

Сообщается, что на служебный телефон магазина, где работает женщина, позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером и предложил продавцу перечислить ему оплату за доставку товара, который был ранее заказан. По итогу телефонного разговора женщина перевела на карту лжеменеджера 21 500 рублей и стала ожидать доставки товара. Спустя некоторое время, работница магазина заподозрила обман и обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Полина Макарова ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >