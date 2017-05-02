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В Волгограде на уловку мошенников попалась продавец магазина здорового питания Печать
Скандалы и ЧП
02.05.2017 16:07

В Волгограде на уловку мошенников попалась продавец здорового питания

Очередной жертвой мошенников стала 41-летняя работница магазина по продаже продуктов здорового питания в Центральном районе города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в Управлении МВД России по Волгограду, продавец перевела 21 500 рублей на банковскую карту мошенника.


Сообщается, что на служебный телефон магазина, где работает женщина, позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером и предложил продавцу перечислить ему оплату за доставку товара, который был ранее заказан. По итогу телефонного разговора женщина перевела на карту лжеменеджера 21 500 рублей и стала ожидать доставки товара. Спустя некоторое время, работница магазина заподозрила обман и обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию.


В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress

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