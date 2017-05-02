Мошенникам не удалось обмануть волгоградскую пенсионерку



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в Управлении МВД России по Волгограду, в полицию обратилась 78-летняя жительница Дзержинского района. Женщина сообщила о том, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и за 300 тысяч рублей предложил решить вопрос с внуком, который якобы совершил преступление. Пенсионерка, зная о подобных уловках мошенников, не поверила звонившему и сразу же обратилась в полицию.

В настоящее время стражи порядка принимают меры по установлению личности злоумышленника.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress