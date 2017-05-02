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Мошенникам не удалось обмануть волгоградскую пенсионерку Печать
Скандалы и ЧП
02.05.2017 16:37

Мошенникам не удалось обмануть волгоградскую пенсионерку

Пожилая жительница города не поверила аферистам и сохранила свои сбережения.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в Управлении МВД России по Волгограду, в полицию обратилась 78-летняя жительница Дзержинского района. Женщина сообщила о том, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и за 300 тысяч рублей предложил решить вопрос с внуком, который якобы совершил преступление. Пенсионерка, зная о подобных уловках мошенников, не поверила звонившему и сразу же обратилась в полицию.

В настоящее время стражи порядка принимают меры по установлению личности злоумышленника.


Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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