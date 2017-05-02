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Судебные приставы за долги арестовали имущество турбазы «Рублевка» Печать
Скандалы и ЧП
02.05.2017 17:29

Судебные приставы за долги арестовали имущество турбазы «Рублевка»

Руководство популярной базы отдыха накопило задолженностей по кредитам больше 770 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП по региону, директор турбазы долгое время не платил арендную плату и кредитные платежи, в результате чего дело дошло до суда.

Спустя некоторое время в Краснооктябрьском районном отделе ФССП в отношении руководства было возбуждено исполнительное производство. Однако после этого директор турбазы не поспешила погасить долги.

В результате судебные приставы прибыли по адресу местонахождения базы отдыха, где наложили арест на 42 позиции бытовой техники, а также 22 объекта недвижимости (гостевые дома, баня, ресторан).

На данный момент у должника есть 10 дней, чтобы разобраться с долгами, иначе все арестованное имущество будет передано на реализацию.

Юлия Соболева
Фото: ФССП по Волгоградской области

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