Судебные приставы за долги арестовали имущество турбазы «Рублевка»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП по региону, директор турбазы долгое время не платил арендную плату и кредитные платежи, в результате чего дело дошло до суда.

Спустя некоторое время в Краснооктябрьском районном отделе ФССП в отношении руководства было возбуждено исполнительное производство. Однако после этого директор турбазы не поспешила погасить долги.

В результате судебные приставы прибыли по адресу местонахождения базы отдыха, где наложили арест на 42 позиции бытовой техники, а также 22 объекта недвижимости (гостевые дома, баня, ресторан).

На данный момент у должника есть 10 дней, чтобы разобраться с долгами, иначе все арестованное имущество будет передано на реализацию.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по Волгоградской области