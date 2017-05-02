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Пьяный волгоградец на глазах у детей избивал бывшую жену Печать
Скандалы и ЧП
02.05.2017 20:55

Пьяный волгоградец на глазах у детей избивал бывшую женуПолиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Кировского района, который систематически напивался и бил экс-супругу.

37-летний житель Кировского района обвиняется в нанесении побоев 34-летней бывшей жене.

По данным следствия, 9 марта 2017 года пьяный волгоградец накинулся на бывшую возлюбленную, которая проживала с ним в одной квартире. Озлобленный мужчина стал бить сожительницу прямо на глазах у детей.

Как удалось выяснить полицейским, ранее местный житель дважды привлекался к административной ответственности за подобные действия.

В результате сотрудники полиции возбудили в отношении волгоградца уголовное дело.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, теперь дебоширу грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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