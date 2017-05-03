Под Волгоградом задержали 18 гастарбайтеров за нарушение миграционного законодательства

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники отдела иммиграционного контроля провели выездную проверку в места пребывания иностранных граждан в Иловлинском районе, в результате чего задержали по подозрению в различных нарушениях миграционного законодательства 18 прибывших в Волгоградскую область на заработки граждан Узбекистана и Китая.

- Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Теперь им предстоит выплатить штраф. В случае повторного аналогичного нарушения в течение года, иностранных граждан выдворят за пределы страны, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме этого, двум граждан Китая, которые находились на территории России незаконно, суд вынес постановление о выплате денежного штрафа с административным выдворением за пределы страны.

По результатам проведенного рейда сотрудники Управления по вопросам миграции возбудили административное производство по факту привлечения к незаконной трудовой деятельности указанных граждан неустановленным работодателем. Его личность в настоящее время устанавливается.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress