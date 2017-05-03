ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом задержали 18 гастарбайтеров за нарушение миграционного законодательства Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.05.2017 09:01

Под Волгоградом задержали 18 гастарбайтеров за нарушение миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России задержали нарушителей миграционного законодательства.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники отдела иммиграционного контроля провели выездную проверку в места пребывания иностранных граждан в Иловлинском районе, в результате чего задержали по подозрению в различных нарушениях миграционного законодательства 18 прибывших в Волгоградскую область на заработки граждан Узбекистана и Китая.

- Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Теперь им предстоит выплатить штраф. В случае повторного аналогичного нарушения в течение года, иностранных граждан выдворят за пределы страны, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме этого, двум граждан Китая, которые находились на территории России незаконно, суд вынес постановление о выплате денежного штрафа с административным выдворением за пределы страны.

По результатам проведенного рейда сотрудники Управления по вопросам миграции возбудили административное производство по факту привлечения к незаконной трудовой деятельности указанных граждан неустановленным работодателем. Его личность в настоящее время устанавливается.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru