В Волгограде двое друзей подрались из-за женщины



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть полиции Тракторозаводского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Костюченко неизвестный избил мужчину.

Очевидцы происшествия объяснили стражам порядка, что двое мужчин распивали крепкие напитки, и как это часто бывает, собутыльники поссорились. В ходе конфликта один из них несколько раз ударил соперника, а затем скрылся.

На следующий день полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный местный житель.

По словам злоумышленника, потерпевший оскорбил его сожительницу, и тогда он заступился за нее, несколько раз ударив своего товарища головой об стену.

Согласно заключению эксперта - потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress