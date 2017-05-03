В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде

Полицейские задержали женщину по подозрению в мошенничестве под предлогом аренды квартиры. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, за помощью в полицию обратилась 32-летняя жительница Красноармейского района. Женщина рассказала, что 18 апреля текущего года она нашла в интернете выгодное предложение о сдаче квартиры в найм. После чего, она созвонилась с собственницей жилья и перевела 12 тысяч рублей на указанный расчетный счет. Женщина заподозрила обман, когда хозяйка квартиры выключила телефон. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 30-летняя неоднократно судимая волгоградка. Злоумышленница полностью признала свою вину. В отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полина Макарова ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >