"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде
|Скандалы и ЧП
|03.05.2017 10:49
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, за помощью в полицию обратилась 32-летняя жительница Красноармейского района. Женщина рассказала, что 18 апреля текущего года она нашла в интернете выгодное предложение о сдаче квартиры в найм. После чего, она созвонилась с собственницей жилья и перевела 12 тысяч рублей на указанный расчетный счет. Женщина заподозрила обман, когда хозяйка квартиры выключила телефон.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 30-летняя неоднократно судимая волгоградка.
Злоумышленница полностью признала свою вину.
В отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полина Макарова
ФОТО: globallookpress
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:47
В Волгограде будут судить лжериэлтора за кражу 30 миллионов рублей
-
11:25
На юге Волгограда в ДТП пострадал 9-летний ребенок
-
11:18
В Волгограде местной жительнице выдали загранпаспорт с чужими отпечатками пальцев
-
10:58
В Волгограде по ночам рисуют дорожную разметку
-
10:50
В Волгограде многострадальный фонтан "Детский хоровод" возобновил свое разрушение
-
10:49
В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде
-
10:17
В Волгограде двое друзей подрались из-за женщины
-
09:01
Под Волгоградом задержали 18 гастарбайтеров за нарушение миграционного законодательства
-
04:08
Лев Иванов покинул «Ротор-Волгоград»
-
02.05.2017 20:55
Пьяный волгоградец на глазах у детей избивал бывшую жену
-
02.05.2017 18:58
В Госдуму внесен законопроект о расширении прав законодателей
-
02.05.2017 18:09
Арбитражный суд просит мэрию обосновать закрытие маршруток
-
02.05.2017 17:34
Волгоградцы начнут писать книгу судьбы
-
02.05.2017 17:29
Судебные приставы за долги арестовали имущество турбазы «Рублевка»
Самое читаемое
-
11:25
На юге Волгограда в ДТП пострадал 9-летний ребенок
-
11:18
В Волгограде местной жительнице выдали загранпаспорт с чужими отпечатками пальцев
-
10:49
В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде
-
10:17
В Волгограде двое друзей подрались из-за женщины
-
09:01
Под Волгоградом задержали 18 гастарбайтеров за нарушение миграционного законодательства
-
02.05.2017 20:55
Пьяный волгоградец на глазах у детей избивал бывшую жену
-
02.05.2017 17:29
Судебные приставы за долги арестовали имущество турбазы «Рублевка»
Последние комментарии
-
"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
-
Совсем прибурела наша администрация, знают, что Москва прикроет, вот и воруют по полной.... >>
-
-
"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима
-
А на бриллиантового мальчика Ивана Музраева даже дело не завели. >>
-
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
Да, уж! А воровать он не даёт никому, потому как сам, как говорится: "И ртом и ж...й"! >>
-
-
В регионе 1 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут 1400 полицейских
-
А ВОТ МЫ НЕ ПОЙДЕМ! ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ РУССКИЙ И НИнедопустимое содержимое ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ НЕ ИМЕЕТ. >>
-
-
Одобренный властями курортный сбор вызвал негодование в соцсетях
-
А как же они их собирать будут? >>
-
-
Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
-
Хоть в праздник порадуйте людей чем-нибудь позитивным! Трупы, смерть и все в этом духе даже в праздничный ... >>
-
-
Под Волгоградом школьник скончался после одурманивания газом из баллона
-
Пьяный волгоградец на глазах у детей избивал бывшую жену
-
Чушкарь! >>
-
-
Чуда не случилось: Волгоград проиграл в конкурсе "Аллея Славы"
-
москва могла бы участие и не принимать вообще! >>
-