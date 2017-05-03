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В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде Печать
Скандалы и ЧП
03.05.2017 10:49

В Волгограде 30-летняя аферистка хотела заработать на липовой аренде

Полицейские задержали женщину по подозрению в мошенничестве под предлогом аренды квартиры.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, за помощью в полицию обратилась 32-летняя жительница Красноармейского района. Женщина рассказала, что 18 апреля текущего года она нашла в интернете выгодное предложение о сдаче квартиры в найм. После чего, она созвонилась с собственницей жилья и перевела 12 тысяч рублей на указанный расчетный счет. Женщина заподозрила обман, когда хозяйка квартиры выключила телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 30-летняя неоднократно судимая волгоградка.

Злоумышленница полностью признала свою вину.

В отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress

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