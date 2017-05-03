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В Волгограде местной жительнице выдали загранпаспорт с чужими отпечатками пальцев Печать
Скандалы и ЧП
03.05.2017 11:18

В Волгограде местной жительнице выдали загранпаспорт с чужими отпечатками пальцев

Волгоградка получила загранпаспорт нового образца с чужими отпечатками пальцев. Документ признали бракованным, однако бесплатно заменить его в отделе по вопросам миграции ОП № 1 МВД по Волгограду отказались.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, женщине объявили, что получить новый паспорт она сможет только после повторной уплаты госпошлины.

Однако надзорное ведомство решило, что подобное требование незаконно и внесло в адрес руководителя отдела полиции представление.

В результате чего, волгоградка в скором времени получит новый паспорт без повторной уплаты государственной пошлины.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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