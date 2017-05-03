В Волгограде местной жительнице выдали загранпаспорт с чужими отпечатками пальцев

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, женщине объявили, что получить новый паспорт она сможет только после повторной уплаты госпошлины.

Однако надзорное ведомство решило, что подобное требование незаконно и внесло в адрес руководителя отдела полиции представление.

В результате чего, волгоградка в скором времени получит новый паспорт без повторной уплаты государственной пошлины.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress