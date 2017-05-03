На юге Волгограда в ДТП пострадал 9-летний ребенок

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 2 мая в 14:00 час. 39-летняя женщина-водитель на автомашине "Ситроен" следовала по ул. Плеханова со стороны ул. Хабаровской в сторону п. Кирова. Напротив дома № 1 по ул. Плеханова автоледи при повороте налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-217230", под управлением 59-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ-21723"» и 9-летняя пассажирка автомашины "Ситроен" получили телесные повреждения и были доставлены в ГУЗ № 15.

Анна Павлова