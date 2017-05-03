В Волгограде будут судить лжериэлтора за кражу 32 миллионов рублей



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летняя ранее судимая за аналогичное преступление волгоградка, под предлогом получения аванса за продаваемые квартиры, с 2009 по 2012 год похитила деньги у одиннадцати граждан. Материальный ущерб от ее действий составил свыше 2 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что с апреля по октябрь 2014 года обвиняемая вступила в сговор с директором одной из строительных фирм и под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома получила денежные средства от 24-х граждан. Таким образом, мошенница присвоила себе более 30 миллионов рублей.

Часть средств, а именно 8 миллионов рублей, она потратила на приобретение автомобиля «Порш», который фиктивно оформила сначала на знакомую, а позже на третье лицо.

Всего сумма ущерба гражданам составила более 32 миллионов рублей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress