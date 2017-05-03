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В Волгограде будут судить лжериэлтора за кражу 32 миллионов рублей Печать
Скандалы и ЧП
03.05.2017 11:47

В Волгограде будут судить лжериэлтора за кражу 32 миллионов рублей

Суд Центрального района рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Волгограда, которая, представляясь риэлтором, похищала деньги у граждан.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летняя ранее судимая за аналогичное преступление волгоградка, под предлогом получения аванса за продаваемые квартиры, с 2009 по 2012 год похитила деньги у одиннадцати граждан. Материальный ущерб от ее действий составил свыше 2 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что с апреля по октябрь 2014 года обвиняемая вступила в сговор с директором одной из строительных фирм и под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома получила денежные средства от 24-х граждан. Таким образом, мошенница присвоила себе более 30 миллионов рублей.

Часть средств, а именно 8 миллионов рублей, она потратила на приобретение автомобиля «Порш», который фиктивно оформила сначала на знакомую, а позже на третье лицо.

Всего сумма ущерба гражданам составила более 32 миллионов рублей.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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