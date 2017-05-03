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Двое камышан были пойманы с наркотиками на посту ДПС Печать
Скандалы и ЧП
03.05.2017 11:47

Двое камышан были пойманы с наркотиками на посту ДПС

При проверке документов инспекторы заметили, как пассажир ВАЗ-21101 сбросил на землю подозрительный сверток. Оказалось, что внутри полиэтиленового пакета были наркотики.

Сотрудники МО МВД России «Камышинский» возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по факту незаконного хранения наркотиков.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, 30 апреля на трассе «Камышин – Жирновск – Калининск» сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21101.

При проверке документов 36-летнего водителя из машины вышел пассажир авто и попытался незаметно сбросить на землю полиэтиленовый пакет.

В результате полицейскими был организован досмотр машины, в ходе которого был обнаружен еще один бумажный сверток с неизвестным веществом.

Оказалось, что в пакетах находилось наркотическое вещество -N- метилэфедрон общей массой-0,689 грамма.

Теперь молодым людям грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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