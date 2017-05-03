Волгоградец застраховал кредит у мошенника

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, 25-летний житель Тракторозаводского района через Интернет отправил в банк заявку о получении кредита. Спустя некоторое время ему на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина предложил застраховать кредит и пояснил, что если молодой человек согласится, то к нему подъедет курьер и передаст все необходимые документы, а также деньги.

Таким образом, волгоградец перевел звонившему свыше 12 тысяч рублей. Не дождавшись курьера и обещанного кредита, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность преступника.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress