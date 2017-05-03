Два волгоградца за вознаграждение прописали у себя мигрантов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, стражи порядка выявили, что 42-летний житель Тракторозаводского района прописал в своей квартире 5 граждан из Узбекистана. Еще одного уроженца этой республики за материальное вознаграждение у себя дома в Центральном районе зарегистрировал 44-летний волгоградец.

Сообщается, что фактически иностранцы по указанным адресам не проживали.

Отметим, что подозреваемые сознались в содеянном. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Теперь им грозит до 3-х лет лишения свободы.

Полина Макарова

Фото: globallookpress