В Волгограде голый мужчина вызвал переполох на улице

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, в Тракторозаводском районе волгоградцы около 11 часов утра 3 мая увидели безмятежно разгуливающего в чем мать родила мужчину. Незнакомец, на вид которому 40-45 лет, разгуливал по улице Льговской.

- Запаха алкоголя я от него не почувствовал, - поделился очевидец, заснявший на видео передвижения странного гражданина. - Судя по его неадекватным ответам, у мужчины просто "белочка". Он даже пытался, как бы это помягче сказать, "приставать" к автомашине "Волга".

По словам свидетеля странного голого шествия, мужчина периодически останавливался и принимал солнечные ванны, подняв руки за голову и демонстрируя окружающим свое естество.

Горожане вызвали полицию и прибывшие стражи порядка увезли мужчину для дальнейших разбирательств в отделение.

- Сотрудники полиции быстро его заговорили и с шутками увезли. Он и сам не понял, что произошло, - рассказал очевидец.

Анна Павлова

ФОТО: Скрин видео Максима Захарченко