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В Волгограде голый мужчина вызвал переполох на улице Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.05.2017 13:18

В Волгограде голый мужчина вызвал переполох на улице

Полностью раздетый мужчина периодически останавливался и, подняв руки за голову, принимал солнечные ванны.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, в Тракторозаводском районе волгоградцы около 11 часов утра 3 мая увидели безмятежно разгуливающего в чем мать родила мужчину. Незнакомец, на вид которому 40-45 лет, разгуливал по улице Льговской.

- Запаха алкоголя я от него не почувствовал, - поделился очевидец, заснявший на видео передвижения странного гражданина. - Судя по его неадекватным ответам, у мужчины просто "белочка". Он даже пытался, как бы это помягче сказать, "приставать" к автомашине "Волга".

По словам свидетеля странного голого шествия, мужчина периодически останавливался и принимал солнечные ванны, подняв руки за голову и демонстрируя окружающим свое естество.

Горожане вызвали полицию и прибывшие стражи порядка увезли мужчину для дальнейших разбирательств в отделение.

- Сотрудники полиции быстро его заговорили и с шутками увезли. Он и сам не понял, что произошло, - рассказал очевидец.

Анна Павлова
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