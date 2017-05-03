За сутки в Волгоградской области сгорели два стареньких ВАЗа

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано в Ленинске во вторник, 2 мая, в 13:45. На улице Ястребова загорелся автомобиль ВАЗ-2106 1994 года выпуска. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 13:55. Специалисты считают возможной причиной пожара — короткое замыкание электропроводки.

В этот же день еще один пожар произошел в 17:06 в Михайловке. На улице Энгельса горел автомобиль ВАЗ-2101 1988 года выпуска. Пожарные ликвидировали горение в 17:11. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress