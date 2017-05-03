Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, ЛиАЗ, следовавший по маршруту №20, заглох в Краснооктябрьском районе города Волгограда на Второй Продольной между остановками "Рынок Северный" и "Газовая". Несмотря на недовольство пассажиров автобуса, им пришлось выйти из салона.

Стоит отметить, что это уже не первый случай поломки автобусов в Волгограде. Днем раньше на 7-й Гвардейской новый автобус также заглох и встал на дороге, затруднив движение транспорта в вечерний час пик.

Анна Павлова

ФОТО: Владислав Серов, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"