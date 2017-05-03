В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт

Как сообщил "СоцИнформБюро" Сергей Миллер, который выложил в среду, 3 мая, фото лифта в Сеть, жестяной пол настолько прогнил, что взору жильцам через зияющую дыру открывается пугающий вид шахты. Жители подъезда опасаются, что могут стать жертвой трагедии.

Удалось выяснить, что данный дом обслуживает управляющая компания "Емкор". На поступивший звонок сотрудники ответили, что уже в курсе и на опасный объект отправился мастер. Также представитель компании заявил, что согласно голосованию МБУ ЖКХ, замена лифтов в этом доме по программе капитального ремонта запланирована на этот год, однако о конкретной дате пока не известно.

Отметим, что дом №108 по улице Еременко был построен в 1970 году и пока не видел ни капитального ремонта, ни замены кабин лифтов. Жильцы же предпочитают ходить пешком, дабы не подвергать свою жизнь опасности.

Анна Павлова

Фото: Сергей Миллер, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"