ОАО ЕДКММ
В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.05.2017 14:17

В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт

В лифте одного из подъездов дома №108 по улице маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда настолько прогнил пол, что образовалась дыра, через которую видна шахта лифта.

Как сообщил "СоцИнформБюро" Сергей Миллер, который выложил в среду, 3 мая, фото лифта в Сеть, жестяной пол настолько прогнил, что взору жильцам через зияющую дыру открывается пугающий вид шахты. Жители подъезда опасаются, что могут стать жертвой трагедии.

В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт

Удалось выяснить, что данный дом обслуживает управляющая компания "Емкор". На поступивший звонок сотрудники ответили, что уже в курсе и на опасный объект отправился мастер. Также представитель компании заявил, что согласно голосованию МБУ ЖКХ, замена лифтов в этом доме по программе капитального ремонта запланирована на этот год, однако о конкретной дате пока не известно.

Отметим, что дом №108 по улице Еременко был построен в 1970 году и пока не видел ни капитального ремонта, ни замены кабин лифтов. Жильцы же предпочитают ходить пешком, дабы не подвергать свою жизнь опасности.

Анна Павлова
Фото: Сергей Миллер, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru