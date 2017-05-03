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|Под Волгоградом изъято больше 7 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем
|Скандалы и ЧП
|03.05.2017 14:39
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В ходе обысков оперативники изъяли свыше 7 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, а также черновую документацию.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В дальнейшем им грозит до 5 лет тюрьмы.
Полина Макарова
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