Под Волгоградом изъято больше 7 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по версии следствия 44-летняя индивидуальный предприниматель, 50-летний житель Котельниковского района, а также 31-летний житель Ростовской области сбывали контрафактный алкоголь на территории Котельниковского рынка. Бутылки с фальсификатом были снабжены специальными федеральными марками неизвестного производства.

В ходе обысков оперативники изъяли свыше 7 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, а также черновую документацию.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В дальнейшем им грозит до 5 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress