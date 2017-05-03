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В Волжском пьяный мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.05.2017 14:53

В Волжском пьяный мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении

В Волжском полицейский задержал вооруженного преступника, который совершил разбойное нападение на почтовое отделение в 37-м микрорайоне.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, около 11 часов утра старший сержант полиции Николай Марченко, проходя мимо дома по ул. Мира услышал выстрелы и крики, которые раздавались из почтового отделения. Забежав в помещение, полицейский увидел вооруженного карабином мужчину. Злоумышленник забирал из кассы деньги. Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант настиг нападавшего, разоружил его и вызвал наряд полиции.

В Волжском пьяный мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении

Налетчиком оказался 58–летний местный житель. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у него изъяли карабин "Сайга", охотничий нож, маску с прорезями для глаз и муляж гранаты.

- В результате нападения никто из клиентов и персонала почтового отделения не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Анна Павлова

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