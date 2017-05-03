Девушка прикурила сигарету от горящей свечи в храме

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|03.05.2017 20:31
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в личной переписке с интернет-пользователями юная особа не стала скрывать, что на фото действительно она. Позже фото со страницы было удалено. Сейчас следователи выясняют личность девушки, а также место ее проживания. Также интересен и мотив данного поступка: если таким образом курильщица пыталась оскорбить чувства верующих, то это можно квалифицировать как экстремизм — возбуждение ненависти по религиозному признаку.
Если данный факт будет подтвержден, то в отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об экстремизме. Законодательством за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Если же поступок был совершен из хулиганских побуждений, то материалы дела передадут в полицию.
Анна Павлова
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