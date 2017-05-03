ОАО ЕДКММ
Девушка прикурила сигарету от горящей свечи в храме Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
03.05.2017 20:31

Девушка прикурила сигарету от горящей свечи в храме

В социальной сети появилась фотография, на которой девушка прикуривает от свечи в храме. Данным фактом уже заинтересовался Следственный комитет Кемеровской области.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в личной переписке с интернет-пользователями юная особа не стала скрывать, что на фото действительно она. Позже фото со страницы было удалено. Сейчас следователи выясняют личность девушки, а также место ее проживания. Также интересен и мотив данного поступка: если таким образом курильщица пыталась оскорбить чувства верующих, то это можно квалифицировать как экстремизм — возбуждение ненависти по религиозному признаку.

Если данный факт будет подтвержден, то в отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об экстремизме. Законодательством за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Если же поступок был совершен из хулиганских побуждений, то материалы дела передадут в полицию.

Анна Павлова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru