Девушка прикурила сигарету от горящей свечи в храме

В социальной сети появилась фотография, на которой девушка прикуривает от свечи в храме. Данным фактом уже заинтересовался Следственный комитет Кемеровской области. Как стало известно "СоцИнформБюро", в личной переписке с интернет-пользователями юная особа не стала скрывать, что на фото действительно она. Позже фото со страницы было удалено. Сейчас следователи выясняют личность девушки, а также место ее проживания. Также интересен и мотив данного поступка: если таким образом курильщица пыталась оскорбить чувства верующих, то это можно квалифицировать как экстремизм — возбуждение ненависти по религиозному признаку. Если данный факт будет подтвержден, то в отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об экстремизме. Законодательством за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Если же поступок был совершен из хулиганских побуждений, то материалы дела передадут в полицию. Анна Павлова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте Следующая >