Двое волгоградцев идут под суд за кражу автокранов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, завершено расследование уголовного дела по факту кражи строительной автотехники с территории предприятия.

В апреле прошлого года в Красноармейском районе двое неизвестных мужчин похитили дорогостоящую строительную автотехнику с территории охраняемой автостоянки предприятия, занимающегося строительством и монтажом объектов социального назначения. При этом, один из незнакомцев представился сторожу судебным приставом-исполнителем, предъявив поддельные документы о наложении ареста на имущество указанного предприятия. Составив необходимую документацию и наняв водителей, злоумышленники скрылись с похищенной автотехникой с места происшествия. Предприятию был нанесен ущерб на сумму около 62 миллионов рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска, Главного следственного управления, УГИБДД ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое волгоградцев. Один из них - 51-летний работник данного предприятия, а второй - 32-летний ранее судимый его знакомый.

В содеянном злоумышленники сознались. Похищенные автокраны были обнаружены на территории одного из южных регионов России. Техника уже возвращена владельцу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. На время проведения следственных действий обвиняемые находились под арестом. Уголовное дело рассматривается в суде Красноармейского района города.

Анна Павлова

ФОТО: СоцИнформБюро