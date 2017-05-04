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|Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального. ВИДЕО
|Скандалы и ЧП Главные новости
|04.05.2017 09:39
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Лайф", 22 апреля 2017 года Алексей Навальный на открытии своего штаба в городе Владимире во всеуслышание заявил, что принимал активное участие в сборе средств для осуждённых по "болотному делу" политзаключённых. В частности, для Леонида Развозжаева, осужденного на 4,5 года в рамках одного уголовного дела с Сергеем Удальцовым. 7 апреля он был выпущен на свободу после отбытия срока заключения.
Накануне правозащитница Виолетта Волкова выложила на своём YouTube-канале комментарий защитника Развозжаева — Дмитрия Аграновского. Адвокат ставит под сомнение слова Навального о помощи, якобы оказываемой им осуждённым по "болотному делу".
В своем комментарии Дмитрий Аграновский обвинил Алексея Навального во лжи и заявил, что ни его подзащитный, ни он сам никаких денег от Навального или его команды не получал. При этом адвокат оппозиционера Развозжаева отметил, что все подобные сборы средств предназначались непонятно для кого и до адресата сбора помощи не дошли.
Анна Павлова
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