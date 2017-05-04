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Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального. ВИДЕО Печать
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04.05.2017 09:39

Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального

Известный адвокат и правозащитница выложила на своём YouTube-канале комментарий защитника Развозжаева — Дмитрия Аграновского, который ставит под сомнение слова Навального о якобы оказываемой им помощи осуждённым по "болотному делу".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Лайф", 22 апреля 2017 года Алексей Навальный на открытии своего штаба в городе Владимире во всеуслышание заявил, что принимал активное участие в сборе средств для осуждённых по "болотному делу" политзаключённых. В частности, для Леонида Развозжаева, осужденного на 4,5 года в рамках одного уголовного дела с Сергеем Удальцовым. 7 апреля он был выпущен на свободу после отбытия срока заключения.

Накануне правозащитница Виолетта Волкова выложила на своём YouTube-канале комментарий защитника Развозжаева — Дмитрия Аграновского. Адвокат ставит под сомнение слова Навального о помощи, якобы оказываемой им осуждённым по "болотному делу".

В своем комментарии Дмитрий Аграновский обвинил Алексея Навального во лжи и заявил, что ни его подзащитный, ни он сам никаких денег от Навального или его команды не получал. При этом адвокат оппозиционера Развозжаева отметил, что все подобные сборы средств предназначались непонятно для кого и до адресата сбора помощи не дошли.

Анна Павлова
Фото: скрин видео YouTube/канал Violetta Volkova

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Комментарии   

 
0 #1 Василий 04.05.2017 10:24
В нашем государстве очень много неосвоенных земель, особенно в районах крайнего севера. Думаю стоить дать возможность Навальному и прочему отребью - называемому 5-ой колонной показать себя в конкретном деле в отдельно взятой колонии строго режима. Тем более, что на деньги спонсоров из США и Западной Европы сделать это будет реально. Хватит гадить России, слишком много волков развелось в нашем государстве со времен товарищей Горбачева и Ельцина, пора уже однозначно сокращать их поголовье. Цветные революции западные дермократы могут устраивать в своих государствах. А мы уж как-нибудь сами разберемся в своих проблемах.
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