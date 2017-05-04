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В Волгограде разыскивается распространитель детской порнографии Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.05.2017 09:56

В Волгограде разыскивается распространитель детской порнографии

50-летний мужчина объявлен в розыск. Его ищет не только полиция, но и волонтерская организация.

Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на "ВолгоСпас", отделом уголовного розыска Управления МВД России по Волгограду за совершение преступления, предусмотренного статьей "Распространение детской порнографии", разыскивается 50-летний Дружинин Владимир Евгеньевич.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию.

Анна Павлова
ФОТО: "ВолгоСпас"

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