В Волгограде разыскивается распространитель детской порнографии

50-летний мужчина объявлен в розыск. Его ищет не только полиция, но и волонтерская организация. Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на "ВолгоСпас", отделом уголовного розыска Управления МВД России по Волгограду за совершение преступления, предусмотренного статьей "Распространение детской порнографии", разыскивается 50-летний Дружинин Владимир Евгеньевич. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию. Анна Павлова

ФОТО: "ВолгоСпас" < Предыдущая Следующая >