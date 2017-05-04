Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине

Трагическая история произошла прошлой ночью на 176 км автодороги «Жирновск – Вешенская».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 17-летний местный житель не справился с управлением и на скорости влетел в отбойник. В результате сильного удара молодой человек погиб на месте до приезда медиков.

Как оказалось позже, машину юноша взял без спросу у своего отца, чтобы покататься.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области