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|Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине
|Скандалы и ЧП
|04.05.2017 10:20
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Трагическая история произошла прошлой ночью на 176 км автодороги «Жирновск – Вешенская».
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 17-летний местный житель не справился с управлением и на скорости влетел в отбойник. В результате сильного удара молодой человек погиб на месте до приезда медиков.
Как оказалось позже, машину юноша взял без спросу у своего отца, чтобы покататься.
Юлия Соболева
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