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Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине Печать
Скандалы и ЧП
04.05.2017 10:20

Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине

Несовершеннолетний житель Михайловки без спросу взял автомобиль у своего родителя и попал в смертельную аварию.

Трагическая история произошла прошлой ночью на 176 км автодороги «Жирновск – Вешенская».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 17-летний местный житель не справился с управлением и на скорости влетел в отбойник. В результате сильного удара молодой человек погиб на месте до приезда медиков.

Как оказалось позже, машину юноша взял без спросу у своего отца, чтобы покататься.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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