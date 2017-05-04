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В Волгограде полиция задержала подозреваемых в поджоге Ауди Q5 Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.05.2017 10:50

В Волгограде полиция задержала подозреваемых в поджоге Ауди Q5

В ходе введенного плана "Перехват" полицейские по горячим следам задержали троих волгоградцев в возрасте 20,21 и 24 лет, двое их которых ранее уже были судимы.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение о возгорании автомашины "Ауди Q5" во дворе жилого дома по пр. Жукова. О произошедшем в полицию сообщил владелец иномарки - 51-летний местный житель.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы сразу установили, что причина возгорания - умышленный поджог. В ходе введенного плана "Перехват" полиция по горячим следам задержала подозреваемых в совершении данного преступления. Злоумышленниками оказались трое волгоградцев в возрасте 20,21 и 24 лет. Оказалось, что двое их них ранее уже были судимы. Они облили автомашину бензином и масляной жидкостью, после чего подожгли.

Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы, побудившие молодых волгоградцев к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна Павлова

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