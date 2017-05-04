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Волгоградский чиновник заплатит штраф за невнимательность к проблемам горожан Печать
Скандалы и ЧП
04.05.2017 10:48

Волгоградский чиновник заплатит штраф за невнимательность к проблемам горожан

Замглавы администрации Красноармейского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской областти, в ходе ведомственной проверки было установлено, что замглавы администрации Красноармейского района Алексей Колбеев фактически проигнорировал три обращения граждан о нарушении их прав в сфере ЖКХ. Чиновник не направил жалобы, как положено, в 7-дневный срок в жилищную инспекцию. В результате обращения остались без соответствующей проверки.

В связи с этим прокурор района возбудил против чиновника административное производство.

Постановлением мирового судьи судебного участка №95 Волгоградской области заместитель главы администрации Красноармейского района заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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