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В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов Печать
Скандалы и ЧП
04.05.2017 11:53

В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов

В ходе обыска у троих местных жителей правоохранительные органы изъяли полтонны незаконно выловленной рыбы.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из ФСБ задержали троих безработных, которые промышляли незаконной ловлей рыбы.

Было установлено, что мужчины осуществляли ловлю на Цимлянском водохранилище с помощью лесковых сетей, после чего сбывали рыбу.

В результате проведенных обысков у подозреваемых изъяты порядка 500 кг. незаконно выловленной рыбы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, ранее все трое уже были судимы за браконьерство. Теперь им грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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