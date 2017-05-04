В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов

При проведении оперативных мероприятий сотрудники МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из ФСБ задержали троих безработных, которые промышляли незаконной ловлей рыбы.

Было установлено, что мужчины осуществляли ловлю на Цимлянском водохранилище с помощью лесковых сетей, после чего сбывали рыбу.

В результате проведенных обысков у подозреваемых изъяты порядка 500 кг. незаконно выловленной рыбы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, ранее все трое уже были судимы за браконьерство. Теперь им грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области