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В Москве актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку Печать
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04.05.2017 12:42

В Москве актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку

Инцидент произошел на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИД "Аргументы недели", в столице стражи порядка проверяют информацию о краже денег в четверг, 4 мая, у жительницы Ульяновской области актером в костюме Винни-Пуха.

На Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя туристы, выйдя из экскурсионного автобуса, были окружены актерами, переодетыми в различных сказочных персонажей. Предложив сделать фото на память, один из актеров в костюме Винни-Пуха обокрал туристку. По словам обманутой женщины, она передала Винни-Пуху купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Актер, взяв деньги, пообещал из разменять, однако просто сбежал.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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