В Москве актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИД "Аргументы недели", в столице стражи порядка проверяют информацию о краже денег в четверг, 4 мая, у жительницы Ульяновской области актером в костюме Винни-Пуха.

На Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя туристы, выйдя из экскурсионного автобуса, были окружены актерами, переодетыми в различных сказочных персонажей. Предложив сделать фото на память, один из актеров в костюме Винни-Пуха обокрал туристку. По словам обманутой женщины, она передала Винни-Пуху купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Актер, взяв деньги, пообещал из разменять, однако просто сбежал.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress