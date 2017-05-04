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|В Москве актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку
|Скандалы и ЧП Главные новости
|04.05.2017 12:42
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИД "Аргументы недели", в столице стражи порядка проверяют информацию о краже денег в четверг, 4 мая, у жительницы Ульяновской области актером в костюме Винни-Пуха.
На Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя туристы, выйдя из экскурсионного автобуса, были окружены актерами, переодетыми в различных сказочных персонажей. Предложив сделать фото на память, один из актеров в костюме Винни-Пуха обокрал туристку. По словам обманутой женщины, она передала Винни-Пуху купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Актер, взяв деньги, пообещал из разменять, однако просто сбежал.
Анна Павлова
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