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Жители Волжского задыхаются от горящего на полигоне мусора Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.05.2017 13:06

Жители Волжского задыхаются от горящего на полигоне мусора

Площадь пожара составляет порядка 300 метров.

Как сообщает "СоцИнформБюро", свалка вблизи города горит уже неделю. Пожар на полигоне ТБО начался еще 27 апреля. На следующий день местные экологи направили информацию об этом в адрес владельца свалки ООО «Волга-бизнес», а также в другие контрольные органы.

"Если до этого южный ветер относил дым от горящего полигона в противоположную сторону от жилых микрорайонов, то сегодня ветер поменял свое направление и обстановка ухудшилась", - цитирует "Волга-Каспий" слова представителя мэрии.

На место возгорания уже выехала специальная комиссия. В мэрии заверили, что по результатам мониторинга проб воздуха превышений ПДК по СО2 не зафиксировано. По другим загрязняющим веществам ведется анализ, о результатах которых будет сообщено позже.

Сейчас на месте пожара, по предварительным данным, площадью порядка 300 метров, работает более 10 единиц техники. В ближайшие часы прибудет дополнительная тяжелая техника.

Анна Павлова
Фото: социальная сеть ВКонтакте, группа "Открытый Волжский"

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