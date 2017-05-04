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|Жители Волжского задыхаются от горящего на полигоне мусора
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.05.2017 13:06
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Как сообщает "СоцИнформБюро", свалка вблизи города горит уже неделю. Пожар на полигоне ТБО начался еще 27 апреля. На следующий день местные экологи направили информацию об этом в адрес владельца свалки ООО «Волга-бизнес», а также в другие контрольные органы.
"Если до этого южный ветер относил дым от горящего полигона в противоположную сторону от жилых микрорайонов, то сегодня ветер поменял свое направление и обстановка ухудшилась", - цитирует "Волга-Каспий" слова представителя мэрии.
На место возгорания уже выехала специальная комиссия. В мэрии заверили, что по результатам мониторинга проб воздуха превышений ПДК по СО2 не зафиксировано. По другим загрязняющим веществам ведется анализ, о результатах которых будет сообщено позже.
Сейчас на месте пожара, по предварительным данным, площадью порядка 300 метров, работает более 10 единиц техники. В ближайшие часы прибудет дополнительная тяжелая техника.
Анна Павлова
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