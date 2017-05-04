В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали 25 нелегалов

Накануне УФСБ России по Волгоградской области совместно с полицейскими проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов.

В ходе мероприятия на сельхозугодиях Николайевского района Волгоградской области силовиками были задержаны 25 уроженцев одной из Среднеазиатских республик. Мигранты трудились на предприятии в качестве овощеводов.

В результате 20 нелегалов были привлечены к административной ответственности. Всем им был назначен штраф ы 2 тысячи рублей.

5 граждан за повторное нарушение миграционного законодательства получили штраф в размере 5 тысяч, а также были выдворены в страну своего проживания.

Владелец теплиц также был привлечен к ответственности. В общей сложности он заплатил за организацию незаконной трудовой деятельности 50 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress