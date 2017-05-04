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Под Волгоградом сгорел еще один ВАЗ Печать
Скандалы и ЧП
04.05.2017 16:22

Под Волгоградом сгорел еще один ВАЗ

4 мая в Котельниково горел отечественный хетчбэк.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сегодня, 4 мая в 0:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре в городе Котельниково. На улице Пролетарской по всей площади горел автомобиль 2011 года выпуска ВАЗ 2114.

Пожарные расчёты ликвидировали огонь в 0:46.

Сообщается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Эксперты предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической проводки автомобиля.

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