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|В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги
|Скандалы и ЧП
|04.05.2017 17:44
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудник комитета социальной защиты населения Волгоградской области вовремя не принял решение о выдаче или об отказе от выдачи специального удостоверения гражданину, который подвергся радиации на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с законом подобное решение принимается в течение месяца со дня подачи заявления. Однако, ведомство установило, что в комитет заявление поступило еще в январе 2017 года. При этом, на момент прокурорской проверки в марте 2017 года госуслугу заявителю профильный орган так и не предоставил.
В этой связи надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении ответственного должностного лица.
Постановлением суда сотрудник комитета должен уплатить штраф в размере 3-х тысяч рублей.
Полина Макарова
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