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В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги Печать
Скандалы и ЧП
04.05.2017 17:44

В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги

Работник комитета соцзащиты заплатит 3 тысячи рублей за нарушение сроков оказания государственной услуги гражданину, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудник комитета социальной защиты населения Волгоградской области вовремя не принял решение о выдаче или об отказе от выдачи специального удостоверения гражданину, который подвергся радиации на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с законом подобное решение принимается в течение месяца со дня подачи заявления. Однако, ведомство установило, что в комитет заявление поступило еще в январе 2017 года. При этом, на момент прокурорской проверки в марте 2017 года госуслугу заявителю профильный орган так и не предоставил.

В этой связи надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении ответственного должностного лица.

Постановлением суда сотрудник комитета должен уплатить штраф в размере 3-х тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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