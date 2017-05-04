В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудник комитета социальной защиты населения Волгоградской области вовремя не принял решение о выдаче или об отказе от выдачи специального удостоверения гражданину, который подвергся радиации на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с законом подобное решение принимается в течение месяца со дня подачи заявления. Однако, ведомство установило, что в комитет заявление поступило еще в январе 2017 года. При этом, на момент прокурорской проверки в марте 2017 года госуслугу заявителю профильный орган так и не предоставил.

В этой связи надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении ответственного должностного лица.

Постановлением суда сотрудник комитета должен уплатить штраф в размере 3-х тысяч рублей.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»