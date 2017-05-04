Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака

Как сообщили "СоцИнформБюро" родственники пропавшего Павла Бурдина, в пятницу, 5 мая, состоится сбор на его поиски. На повестке дня обход сел Волжанка, Рахинка, Верхнепогромное, а также обход полей.

- Мы собираем людей в Дубовке. Для волгоградцев лучше будет собраться на посту ДПС на Быковской трассе (Первый пост ГАИ от Волжского в сторону Быково) в 9:00, - отметили родственники Павла.

По словам близких пропавшего рыбака, появилась маленькая, но все-таки надежда. Оказалось, что на берегу в районе села Волжанка Среднеахтубинского района 29 апреля были найдены сапоги (заброды) пропавшего мужчины. К тому же, работа водолазов не дала результатов. Родственники надеются, что Павел жив.

- 3 мая супруга Павла обратилась в Следственный комитет. Сапоги взяты на экспертизу, появились наконец-то водолазы и заработали спасатели. Результаты экспертизы будут готовы минимум через месяц. У нас есть надежда на то, что но живой, - поделились близкие.

Напомним, 27-летний Павел Владимирович Бурдин пропал в воскресенье, 23 апреля. Последний раз его видели в 11:00 в лодке в районе сел Волжанка и Рахинка. С тех пор сведений о нем не поступало.

Рост мужчины 187 сантиметров, спортивное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения Павел был одет в костюм "Горка" (оттенок светло-зеленый и темно-зеленый) со светоотражающими полосами и вязаную шапку, на ногах прорезиненные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 89610779078 - Аня (супруга Павла), 89954026343 Мария или в полицию.

Надира Коннова

Фото из личного архива семьи Павла Бурдина