Жители Волжского требуют решить вопрос с недостроем, несущим угрозу для детских жизней

Как сообщает "СоцИнформБюро", на сайте гражданских инициатив появилась петиция под названием "В Волжском Волгоградской области заброшенный недострой несет угрозу для детей!!!" Автором инициативы является жительница города Волжского Екатерина Михеева, мать 11-летнего школьника.

Женщина обращается к президенту РФ Владимиру Путину, Государственной Думе РФ, Волгоградской областной Думе, а также администрации города Волжского с требованием принять меры в отношении недостроенного здания, расположенного на улице 40 лет Победы.

Автор петиции указывает в своем обращении, что 3 октября 2014 году в открытом недостроенном здании, который находится между 24 и 30 мкр., погиб 9-летний ребенок.

Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что школьник вместе со своим одноклассником бегали по недостроенному зданию. Во время игры девятилетний ребенок, стоя на краю площадки четвертого этажа, где отсутствовал лестничный марш, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Тело погибшего вскоре обнаружили полицейские, патрулировавшие улицы.

Совсем недавно там произошел очередной несчастный случай, едва не закончившейся трагедией. При падении с недостроенного здания серьезные травмы получил еще один ребенок. 12-летнего мальчика доставили в ближайшее детское медицинское отделение. Во время обследования медики диагностировали у поступившего пациента переломы обеих рук, а также сотрясение головного мозга. ЧП произошло 29 апреля этого года в заброшенном здании на улице 40 лет Победы.

"С 2013 года администрация города Волжского вела с владельцем здания судебные тяжбы. Последним требованием было снести строение и вернуть арендованную землю муниципалитету. Однако в мае 2014 года Арбитражный суд Волгоградской области постановил оставить данный иск администрации без рассмотрения. Решение суда обусловлено тем, что истец дважды не явился на заседания суда, а также не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В результате долгострой продолжает стоять на своем месте, территория стройки никак не огорожена. Вокруг этой стройки находятся 4 школы, там каждый день гуляют наши дети, потому что доступ к недостроенному зданию свободный. И дети снова продолжают играть в опасные для жизни игры!!!", - отмечает в своей петиции Екатерина.

По словам автора инициативы, на жалобы мэрия слабо реагирует. Некоторые волжане даже стали предлагать взять дело в свои руки и самостоятельно обезопасить данный участок.

"Сегодня для молодежи подобное сооружение просто сказка, где можно попрыгать и полазить, испытывая свои физические возможности. Однако дети не задумываются о возможных трагических последствиях", - резонно замечает волжанка.

Женщина призывает ответственно подойти к данному вопросу и даже предлагает варианты решения, например, огородить этот опасный объект для жизни забором или поставить сторожа, который не будет пускать детей на территорию.

"Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы этим вопросом всерьез занялась администрация города?", - задается вопросом жительница Волжского.

Надира Коннова