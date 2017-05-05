"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|Жители Волжского требуют решить вопрос с недостроем, несущим угрозу для детских жизней
|Скандалы и ЧП Волгоград
|05.05.2017 09:10
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", на сайте гражданских инициатив появилась петиция под названием "В Волжском Волгоградской области заброшенный недострой несет угрозу для детей!!!" Автором инициативы является жительница города Волжского Екатерина Михеева, мать 11-летнего школьника.
Женщина обращается к президенту РФ Владимиру Путину, Государственной Думе РФ, Волгоградской областной Думе, а также администрации города Волжского с требованием принять меры в отношении недостроенного здания, расположенного на улице 40 лет Победы.
Автор петиции указывает в своем обращении, что 3 октября 2014 году в открытом недостроенном здании, который находится между 24 и 30 мкр., погиб 9-летний ребенок.
Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что школьник вместе со своим одноклассником бегали по недостроенному зданию. Во время игры девятилетний ребенок, стоя на краю площадки четвертого этажа, где отсутствовал лестничный марш, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Тело погибшего вскоре обнаружили полицейские, патрулировавшие улицы.
Совсем недавно там произошел очередной несчастный случай, едва не закончившейся трагедией. При падении с недостроенного здания серьезные травмы получил еще один ребенок. 12-летнего мальчика доставили в ближайшее детское медицинское отделение. Во время обследования медики диагностировали у поступившего пациента переломы обеих рук, а также сотрясение головного мозга. ЧП произошло 29 апреля этого года в заброшенном здании на улице 40 лет Победы.
"С 2013 года администрация города Волжского вела с владельцем здания судебные тяжбы. Последним требованием было снести строение и вернуть арендованную землю муниципалитету. Однако в мае 2014 года Арбитражный суд Волгоградской области постановил оставить данный иск администрации без рассмотрения. Решение суда обусловлено тем, что истец дважды не явился на заседания суда, а также не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В результате долгострой продолжает стоять на своем месте, территория стройки никак не огорожена. Вокруг этой стройки находятся 4 школы, там каждый день гуляют наши дети, потому что доступ к недостроенному зданию свободный. И дети снова продолжают играть в опасные для жизни игры!!!", - отмечает в своей петиции Екатерина.
По словам автора инициативы, на жалобы мэрия слабо реагирует. Некоторые волжане даже стали предлагать взять дело в свои руки и самостоятельно обезопасить данный участок.
"Сегодня для молодежи подобное сооружение просто сказка, где можно попрыгать и полазить, испытывая свои физические возможности. Однако дети не задумываются о возможных трагических последствиях", - резонно замечает волжанка.
Женщина призывает ответственно подойти к данному вопросу и даже предлагает варианты решения, например, огородить этот опасный объект для жизни забором или поставить сторожа, который не будет пускать детей на территорию.
"Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы этим вопросом всерьез занялась администрация города?", - задается вопросом жительница Волжского.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:10
Жители Волжского требуют решить вопрос с недостроем, несущим угрозу для детских жизней
-
03:45
«Ротор-Волгоград» больше не единоличный лидер
-
02:15
Женская «молодежка» готовится к «Турниру развития УЕФА»
-
00:30
В Волгограде закроют проезд по двум улицам
-
04.05.2017 23:57
Бразилия лидер, Россия на своем «законном» месте
-
04.05.2017 20:50
Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака
-
04.05.2017 17:52
С 5 по 9 мая в Волгограде ограничат движение транспорта
-
04.05.2017 17:44
В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги
-
04.05.2017 16:49
Волгоградцев предупреждают о дезинсекции водоемов
-
04.05.2017 16:22
Под Волгоградом сгорел еще один ВАЗ
-
04.05.2017 16:15
Юные волгоградцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны
-
04.05.2017 15:53
Организаторы "Евровидения" решили наказать Россию и Украину
-
04.05.2017 15:40
В Советском районе Волгограда высадили клены
-
04.05.2017 15:25
Кировский район очистят от мусора за 800 миллионов
Самое читаемое
-
04.05.2017 20:50
Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака
-
04.05.2017 17:44
В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги
-
04.05.2017 16:22
Под Волгоградом сгорел еще один ВАЗ
-
04.05.2017 14:06
В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали 25 нелегалов
-
04.05.2017 13:06
Жители Волжского задыхаются от горящего на полигоне мусора
-
04.05.2017 12:42
В Москве актер в костюме Винни-Пуха ограбил туристку
-
04.05.2017 11:53
В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов
Последние комментарии
-
В Волгограде сотрудник соцзащиты затянул со сроками предоставления госуслуги
-
Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены ... >>
-
-
Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака
-
Волгоградцы подписывают петицию против ликвидации маршруток в городе
-
Волгоградцы покидают регион
-
какая власть,такой и город >>
-
-
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов
-
Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев
-
Ангарский с ул. Хорошева по ул.Римского-Кор сакова оставили без транспорта .Отменили 44, 53 ... >>
-
-
Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине
-
А по чему не пишут, что занимает менты гнались. >>
-