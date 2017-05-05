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|На севере Волгограда из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 13 человек
|Скандалы и ЧП
|05.05.2017 10:19
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 4 мая в 22:16 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. На улице Николая Отрады в девятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире на балконе горели вещи б/у.
Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 16 минут.
- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Спасателям пришлось эвакуировать 13 человек. Предполагаемая причина пожара, – короткое замыкание электропроводки, прокомментировали в ведомстве.
Надира Коннова
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