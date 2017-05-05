ОАО ЕДКММ
В Волгограде поймали торговцев героином Печать
Скандалы и ЧП
05.05.2017 10:52

В Волгограде поймали торговцев героином

Сотрудники наркоконтроля региона в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых в сбыте героина.


В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, 24 и 28 лет. Молодые люди, закладывали героин в тайники на дворовой территории многоквартирных домов Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у них 30 свертков с наркотическим средством. При обыске по месту жительства у одного из задержанных был обнаружен пакет с героином, упаковочный материал и инструменты для фасовки. Всего у подозреваемых изъято 343 грамма героина.

В настоящее время преступников взяли под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». Задержанным грозит до 20 лет колонии.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию всех лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию региона.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru