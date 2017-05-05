В Волгограде поймали торговцев героином



В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, 24 и 28 лет. Молодые люди, закладывали героин в тайники на дворовой территории многоквартирных домов Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у них 30 свертков с наркотическим средством. При обыске по месту жительства у одного из задержанных был обнаружен пакет с героином, упаковочный материал и инструменты для фасовки. Всего у подозреваемых изъято 343 грамма героина.

В настоящее время преступников взяли под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». Задержанным грозит до 20 лет колонии.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию всех лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию региона.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области