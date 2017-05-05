Под Волгоградом трактор переехал пешехода

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе Волгоградской области накануне в 17:30 67-летний водитель, управляя трактором ДТ-75, подъезжая к гаражному боксу по ул. Совхозной д.1 п.Каменный, наехал на 53-летнего пешехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова