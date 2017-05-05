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|В Волгограде директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов
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|05.05.2017 11:28
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, директор ООО «Волгостроймонтаж» Василий Титаренко обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, Титаренко с 2013 по 2015 год включал в налоговые декларации ложные сведения о выполнении субподрядчиками работ. Однако, как выяснилось, таких предприятий в действительности не существовало. Таким образом, бизнесмен сэкономил больше 5 миллионов рублей, которые должны были пойти в казну.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит Красноармейский районный суд Волгоград.
Отметим, что директор свою вину признал. Теперь ему грозит до 2-х лет тюремного заключения.
Полина Макарова
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