В Волгограде директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, директор ООО «Волгостроймонтаж» Василий Титаренко обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Титаренко с 2013 по 2015 год включал в налоговые декларации ложные сведения о выполнении субподрядчиками работ. Однако, как выяснилось, таких предприятий в действительности не существовало. Таким образом, бизнесмен сэкономил больше 5 миллионов рублей, которые должны были пойти в казну.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит Красноармейский районный суд Волгоград.

Отметим, что директор свою вину признал. Теперь ему грозит до 2-х лет тюремного заключения.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress