Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
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|Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
|Скандалы и ЧП
|05.05.2017 11:07
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Сегодня, 5 мая, возле Администрации Волгоградской области предприниматели ликвидируемого Ворошиловского рынка попытались передать в приемную губернатора своеобразные подарки.
Инициативная группа планировала записаться на прием к главе региона, чтобы вручить «похоронную лопату волгоградского производителя» и «гроб местной продукции и предпринимательства».
Такую акцию продавцы решили организовать как протест против того, что Андрей Бочаров пытается «похоронить» малый бизнес в Волгоградской области.
Однако вручить своеобразные подарки возмущенным предпринимателям не дали правоохранительные органы. Во время шествия активистов по Астраханскому мосту часть участников была задержана.
Остальные участники продолжили шествие до здания Администрации, где их встретили представители департамента экономического развития администрации Волгограда.
Всем собравшимся было предложено пройти в специально приготовленные автомобили, чтобы отправиться на прием к руководителю департамента Евгению Ускову.
Алёна Басавина
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