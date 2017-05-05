Полиция отчиталась о задержании торговцев Ворошиловского рынка

Сегодня на Астраханском мосту полиция задержала предпринимателей Ворошиловского рынка, которые планировали передать губернатору гроб с лопатой для похорон местного бизнеса.

Продавцы, возмущенные внезапной ликвидацией Ворошиловского рынка, планировали посетить приемную главы региона и передать ему своеобразные «подарки».

Однако во время шествия часть инициативной группы была задержана полицейскими.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, участники мероприятия были задержаны за нарушение закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

5 человек на глазах у прохожих были помещены в полицейский автомобиль и доставлены в отдел полиции №4 в Центральном районе.

Теперь предприниматели будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»