В Волгограде задержали женщину с «солью» в кармане

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, стражи порядка задержали 32-летнюю безработную жительницу области у дома по улице Дегтярева в Тракторозаводском районе. В ходе личного досмотра подозреваемой, в кармане ее куртки, они обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Эксперты установили, что в пакете был N-метилэфедрон или, так называемая, наркотическая «соль» массой 0,406 граммов.

Женщина рассказала в полиции, что купила запрещенное вещество только для личного пользования и не собиралась его распространять. По факту преступления возбудили уголовное дело.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress