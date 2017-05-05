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В Волгограде задержали женщину с «солью» в кармане Печать
Скандалы и ЧП
05.05.2017 12:43

В Волгограде задержали женщину с «солью» в кармане

Полицейские задержали волгоградку за хранение наркотиков.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, стражи порядка задержали 32-летнюю безработную жительницу области у дома по улице Дегтярева в Тракторозаводском районе. В ходе личного досмотра подозреваемой, в кармане ее куртки, они обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Эксперты установили, что в пакете был N-метилэфедрон или, так называемая, наркотическая «соль» массой 0,406 граммов.

Женщина рассказала в полиции, что купила запрещенное вещество только для личного пользования и не собиралась его распространять. По факту преступления возбудили уголовное дело.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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