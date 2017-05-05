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Волгоградец попытался украсть джинсы из «Зары» Печать
Скандалы и ЧП
05.05.2017 15:45

Волгоградец попытался украсть джинсы из «Зары»Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего безработного по подозрению в совершении кражи.

4 мая 2017 года около 6 часов вечера на пульт охраны ОВО по Волгограду поступил сигнал «тревога» из магазина одежды «Зара».

Через несколько минут на место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили правоохранителям сотрудники магазина, неизвестный мужчина на глазах у продавцов открыто похитил джинсы и скрылся. Работники торговой точки попытались задержать злоумышленника, однако он оказал активное сопротивление.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной Росгвардии, по «горячим следам» преступник был пойман с похищенным товаром. Им оказался 26-летний безработный.

В результате задержанный был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. На данный момент в отношении вора возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: Росгвардия по Волгоградской области

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