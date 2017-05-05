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В Волгограде завели дело на застройщиков «Парка Европейского» Печать
Скандалы и ЧП
05.05.2017 16:35

В Волгограде завели дело на застройщиков «Парка Европейского»

Прокуратура Кировского района возбудила уголовное производство против директора филиала в Волгограде ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и гендиректора ООО «Орион» Евгения Карпушова. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки было установлено, что фирма «Орион» - застройщик жилого комплекса «Парк Европейский» - на основании 28 договоров долевого участия передала ООО «УК «Квартстрой» - аффилированная компания - большинство квартир в жилом комплексе на сумму более 1,7 млрд. рублей.

Сообщается, что после этого компания «Квартстрой» по договорам цессии реализовала квартиры на сумму более 1,1 млрд. рублей. Но в полном объеме деньги в ООО «Орион» не были перечислены. При этом более 500 миллионов рублей «УК «Квартстрой» направила на иные цели.

В итоге, это привело к остановке строительства и тысячи граждан остались ни с чем.

Напомним, что обманутые дольщики выходили на митинги и пикеты с целью привлечь к своей проблеме внимание властей.

В настоящее время расследование уголовного дела находится под контролем органов прокуратуры.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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