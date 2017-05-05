Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
Продавцы Ворошиловского рынка были задержаны возле администрации Волгоградской области. ....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|В Волгограде завели дело на застройщиков «Парка Европейского»
|Скандалы и ЧП
|05.05.2017 16:35
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки было установлено, что фирма «Орион» - застройщик жилого комплекса «Парк Европейский» - на основании 28 договоров долевого участия передала ООО «УК «Квартстрой» - аффилированная компания - большинство квартир в жилом комплексе на сумму более 1,7 млрд. рублей.
Сообщается, что после этого компания «Квартстрой» по договорам цессии реализовала квартиры на сумму более 1,1 млрд. рублей. Но в полном объеме деньги в ООО «Орион» не были перечислены. При этом более 500 миллионов рублей «УК «Квартстрой» направила на иные цели.
В итоге, это привело к остановке строительства и тысячи граждан остались ни с чем.
Напомним, что обманутые дольщики выходили на митинги и пикеты с целью привлечь к своей проблеме внимание властей.
В настоящее время расследование уголовного дела находится под контролем органов прокуратуры.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:35
В Волгограде завели дело на застройщиков «Парка Европейского»
-
15:45
Волгоградец попытался украсть джинсы из «Зары»
-
15:07
В следующем году появится перспективное ЕГЭ по литературе
-
14:55
Волгоградцам предлагают отправиться на работу на велосипеде
-
14:44
В Волгограде в парке на 7 Ветрах выступят юные музыканты
-
13:55
В День Победы на дороги Волгограда выйдут девушки-регулировщицы
-
13:34
В Волгоградской области появится Центр по выплате пенсий
-
13:25
Музею им. Машкова подарят две новые картины
-
13:13
Кудрин предложил сократить "лишних" пенсионеров
-
12:43
В Волгограде задержали женщину с «солью» в кармане
-
12:28
Полиция отчиталась о задержании торговцев Ворошиловского рынка
-
12:16
В Волгограде на маршрут № 6к вышли 10 новых авто-СВ
-
11:35
В Волгограде на 9 мая синоптики обещают дожди
-
11:28
В Волгограде директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов
Самое читаемое
-
16:35
В Волгограде завели дело на застройщиков «Парка Европейского»
-
15:45
Волгоградец попытался украсть джинсы из «Зары»
-
12:43
В Волгограде задержали женщину с «солью» в кармане
-
12:28
Полиция отчиталась о задержании торговцев Ворошиловского рынка
-
11:28
В Волгограде директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов
-
11:07
Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
-
10:56
Под Волгоградом трактор переехал пешехода
Последние комментарии
-
Волгоградцев снова просят помочь в поиске пропавшего 27-летнего рыбака
-
Дай бог, чтобы нашелся, нет ничего хуже неизвестности. >>
-
Что ж Вы за человек такой! Оставьте свои мысли и высказывания при себе! Дай Бог,чтобы в Вашей жизни ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Ну, если чугунные заборы в центре средь бела дня власть ворует... >>
-
-
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов
-
Организаторы "Евровидения" решили наказать Россию и Украину
-
Европа - старая проститутка. Но дружить с ней надо. >>
-
-
Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев
-
Надо развивать скоростной трамвай. Как было запланировано. >>
-
-
Полиция не дала предпринимателям подарить губернатору гроб с лопатой
-
Полиция вторые враги после президента РФ >>
-