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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий СМИ писать о самоубийствах Печать
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05.05.2017 18:59

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий СМИ писать о самоубийствах

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили перенять опыт Австрии, где действует запрет на освещение в прессе произошедших самоубийств.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на документы, размещенные в электронной базе нижней палаты, депутаты Госсовета Удмуртии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает запрет для СМИ и блогеров на сообщения о самоубийствах и о способах их совершения.

Региональные парламентарии предлагают дополнить статью федерального закона "О средствах массовой информации" нормой, запрещающей распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях "информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства".

Удмуртские депутаты считают, что аналогичный запрет необходимо также распространить и на блогеров. Кроме того, законодатели предлагают запретить подобную информацию для распространения среди детей. Для этого необходимо внести соответствующие дополнения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят пример из опыта Австрии. После того, как в 80-е годы чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро, в 1987 году Венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: они решили больше не освещать факты "смерти на рельсах". Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое.

"С тех пор в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных трагических событий", - говорится в документе.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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