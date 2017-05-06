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В Волгограде попался украинский сбытчик наркотиков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.05.2017 04:00

В Волгограде попался украинский сбытчик наркотиков

 Транспортная прокуратура Волгограда признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина воинствующей Украины.


Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, еще в апреле текущего года на территории железнодорожной станции Ельшанка был задержан 24-летний житель Украины, прибывший в Волгоград с целью сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра, а также в съемной квартире, где остановился задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у «жевто-блакитного» торговца запрещенный препарат N-метилэфедрон, общая масса которого составила 255 и 647 граммов, что примерно составляет более пятисот разовых доз наркотического вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 части 5 и 30 части 3 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Транспортная прокуратура Волгограда признала законным возбуждение уголовного дела в отношении украинского наркоторговца.

В настоящее время молодой человек арестован и как минимум до суда проведет время под стражей.

Евгений Иванов

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