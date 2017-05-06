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|В Волгограде попался украинский сбытчик наркотиков
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.05.2017 04:00
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В ходе личного досмотра, а также в съемной квартире, где остановился задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у «жевто-блакитного» торговца запрещенный препарат N-метилэфедрон, общая масса которого составила 255 и 647 граммов, что примерно составляет более пятисот разовых доз наркотического вещества.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 части 5 и 30 части 3 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Транспортная прокуратура Волгограда признала законным возбуждение уголовного дела в отношении украинского наркоторговца.
В настоящее время молодой человек арестован и как минимум до суда проведет время под стражей.
Евгений Иванов
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